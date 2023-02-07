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УАФ звернулася до іспанської федерації з приводу інциденту із Зозулею

Іспанські фанати знову почали ображати українця.

УАФ звернулася до іспанської федерації з приводу інциденту із Зозулею
Роман Зозуля
Фото: as.com

Українська асоціація футболу (УАФ) надіслала лист на адресу президента Королівської іспанської футбольної федерації Луїса Рубіалеса з проханням провести розслідування інциденту, що стався в матчі 20 туру Прімери Федерасьйо (третій за значимістю дивізіон у системі футбольних ліг Іспанії після Прімери та Сегунди). між "Депортіво" і "Райо Махадаонда", за який виступає український футболіст Роман Зозуля, та вжити заходів.

"Ми стурбовані інцидентом, який стався в Прімера Дивізіон RFEF (матч 20-го туру між ФК "Депортіво" і ФК "Райо Махадаонда"), а саме — образливими вигуками не тільки з боку фан-сектору, а й від звичайних уболівальників, на кшталт "Путін вас переможе!", "Ми за Путіна!", "Зозуля — нацист!" (мається на увазі нападник "Райо Махадаонда" українського походження Роман Зозуля), що призвели до зупинки гри на півтори хвилини головним арбітром матчу.

У жовтні 2022 року ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію терористичною державою.

Парламентська асамблея НАТО визнала Російську Федерацію та її режим терористичними, а цю резолюцію, яка також закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення режиму до відповідальності за жахливі воєнні злочини, символічно було ухвалено одноголосно саме в Мадриді.

Так само вчинила низка парламентів європейських країн, як-от Польщі, Чехії, Естонії.

Весь цивілізований світ розуміє суть процесів і підтримує Україну. Іспанія як країна також підтримує нашу державу з перших днів війни, і ми це дуже цінуємо.

Ми доводимо цей випадок до вашого відома з наполегливим проханням провести розслідування та вжити заходів, таких, як дисциплінарні санкції — настільки суворі, наскільки передбачають відповідні положення регламентів", — зокрема, ідеться в листі.

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