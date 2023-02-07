Наставник "Металіста" спростував інформацію про фінансові проблеми клубу

Новоспечений головний тренер харківського "Металіста" Періца Огненович висловився про фінансове становище клубу.

"Нестабільна ситуація із фінансуванням? Я зараз сконцентрований на роботі. Жодних проблем у клубі я зараз не відчуваю. Ми перебуваємо на тренувальному зборі в Туреччині, тут створено всі умови для якісної роботи", - цитує Огненовича sport.ua.

"Мене запрошували до однієї боснійської команди, але я там так і не став тренером. Команда вилетіла до Другої ліги, потім почався коронавірус, я не захотів там працювати. До цього я тренував юнацьку збірну Сербії (U-17) та "Црвену Звезду" (U-19). "Металіст" – найкращий клуб, який я тренував у своїй кар'єрі", - зазначив 45-річний сербський фахівець.

Крім того, Огненович розповів про завдання команди на другу частину сезону та можливе посилення взимку.

"Ми дивимося на деяких гравців. Ті ж Маткобожик, Ніколишин та Угочукве вже у нас на перегляді, рішення щодо них буде ухвалено на фінальному етапі зборів.

Думаю, підсилення ще буде. Але зараз я ще дивлюся на тих футболістів, які є у "Металісті", на якій позиції кожен із них може бути максимально корисним.

Завдання – піднятися на кілька позицій порівняно з тим місцем, де "Металіст" закінчив першу частину сезону. Нам треба грати у швидкий атакуючий футбол, бути конкретнішими при реалізації гольових моментів", - додав керманич харків'ян.