В України з'явилися грізні конкуренти: чотири країни подали спільну заявку на проведення ЧС-2030

Україна отримала серйозних конкурентів у проведенні ЧС-2030 – Аргентина, Чилі, Уругвай та Парагвай представили спільну заявку на проведення мундіалю, повідомляє ole.com.ar.

Країни пов'язали свою заявку зі 100-річчям проведення першого чемпіонату світу, який був проведений саме в Уругваї.

"Ми всі працюємо для однієї мети, щоб Південна Америка могла провести чемпіонат світу. Це чудова нагода показати світові, що тут народився футбол", — заявив на презентації Матіас Ламменс, міністр туризму та спорту Аргентини.

Щодо останніх слів пана Ламменса можна посперечатися.

Крім того, президент Аргентини Альберто Фернандес запропонував приєднати до заявки Болівію.

"Ця кандидатура призначена для всього континенту. Тому збираюся запропонувати, щоб наша братська країна Болівія стала частиною цієї мрії", - йдеться у заяві Фернандеса.

Раніше повідомлялося, що Україна, Іспанія та Португалія подали загальну заявку на проведення ЧС-2030.