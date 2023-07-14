Ексзахисника "Металіста" відсторонено від футболу через допінг

Захисник бразильського "Інтернасьоналя" Родріго Моледо отримав дискваліфікацію від Американської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

"Через передбачувану присутність речовини остарін в моєму антидопінговому тесті,, проведеному після матчу проти "Метрополітаносу" 25 травня у Венесуелі, сьогодні я отримав інформацію про те, що тимчасово дискваліфікований КОНМЕБОЛом.

Все своє життя я готувався та працював, щоб здійснити свою мрію – стати футболістом. За більш ніж 15 років професійної діяльності я завжди діяв адекватно, чисто та прозоро, і я боротимусь до кінця, щоб з'ясувати, що сталося, та довести свою невинність. Я вдячний за всю підтримку, яку надає мені "Інтернасьональ", – цитує Моледо xsport.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, 35-річний захисник з 2013 по 2015 роки захищав кольори "Металіста". За харків'ян бразилець зіграв 17 матчів, у яких відзначився двома голами.