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Ексзахисника "Металіста" відсторонено від футболу через допінг

Родріго Моледо склав позитивний тест.

Ексзахисника "Металіста" відсторонено від футболу через допінг
Родріго Моледо
Фото: ФК "Металлист"

Захисник бразильського "Інтернасьоналя" Родріго Моледо отримав дискваліфікацію від Американської конфедерації футболу (КОНМЕБОЛ).

"Через передбачувану присутність речовини остарін в моєму антидопінговому тесті,, проведеному після матчу проти "Метрополітаносу" 25 травня у Венесуелі, сьогодні я отримав інформацію про те, що тимчасово дискваліфікований КОНМЕБОЛом.

Все своє життя я готувався та працював, щоб здійснити свою мрію – стати футболістом. За більш ніж 15 років професійної діяльності я завжди діяв адекватно, чисто та прозоро, і я боротимусь до кінця, щоб з'ясувати, що сталося, та довести свою невинність. Я вдячний за всю підтримку, яку надає мені "Інтернасьональ", – цитує Моледо xsport.ua.

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Нагадаємо, 35-річний захисник з 2013 по 2015 роки захищав кольори "Металіста". За харків'ян бразилець зіграв 17 матчів, у яких відзначився двома голами.

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