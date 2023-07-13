Світоліна дуже розчарована поразкою у півфіналі Вімблдону

У першому півфінальному матчі одиночного жіночого розряду Вімблдону Еліна Світоліна у двох сетах з однаковим рахунком 3:6 поступилася чеській тенісистці.

Маркеті Вондроушовій (WTA, 42).

На післяматчевій пресконференції українська тенісистка заявила, що вона дуже засмучена виступом у півфіналі та зізналася, що сьогодні вона грала не найкращим чином.

"Я намагалася відігратися, але, мабуть, сама трохи поспішала і погано подавала в тому геймі, коли рахунок був 4:3 (другий сет, - прим. LB.ua). Так, я просто намагалася боротися. Було багато людей, півфінал, так що немає часу просто відпустити це. Я намагалася боротися.

Відіграла кілька геймів. Думаю, це теж був нервовий момент для Маркети, тому що коли граєш в півфіналі, ніколи не буває легко закінчити матч. Я намагалася дати відсіч і просто виклалася по повній, хоча сьогодні я грала не кращим чином. Вона грала відмінно. Сьогодні вона була дійсно терплячою. Розігрувала дійсно відмінні очки до самого кінця", - цетує Світоліну asapsports.com. Підписуйтесь на наш Youtube канал

При цьому українка зазначила, що переможний дух, набутий нею на "Ролан Гаррос" та Вімблдоні вона зможе зберегти до кінця сезону.

"Звичайно, я сподіваюся, що зможу розвинути успіх. Але зараз я просто дуже розчарована виступом, який продемонструвала сьогодні. Ймовірно, знадобиться кілька днів, щоб по-справжньому обміркувати все, що сталося, тому що так, я намагалася бути дійсно зосередженої, навіть після перемоги над Ігою (Швьонтек, – прим. LB.ua).

Мені знадобиться кілька днів, щоб спочатку по-справжньому відключитися від усього, а потім подумати про те, що трапилося, що я зробила правильно, а що зробила не так", - додала Еліна.

Відзначимо, Світоліна стала лише четвертою жінкою у відкритій ері тенісу (з 1968 р), яка зустрілася з чотирма чемпіонками турнірів "Великого шолома" на одному з мейджорів.

На шляху до півфіналу Вімблдону-2023 Еліна провела матчі з чотирма володарками титулів на "Шоломах", по черзі обігравши американок Вінус Вільямс і Софію Кенін, представницю Білорусі Вікторію Азаренко і польку Ігу Швьонтек.

Раніше таке досягнення підкорювалося американці Серені Вільямс (US Open-1999), бельгійці Жюстін Енен (Roland Garros-2005) і італійці Сарі Еррані (Roland Garros-2012).

Нагадаємо, з нового тижня Світоліна знову поверне собі статус першої ракетки України.