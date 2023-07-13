Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко залишиться у львівському СІЗО до 14 серпня, повідомляє sport.ua.

Таке рішення ухвалив апеляційний суд, який розглянув апеляцію адвокатів Павелка про заміну запобіжного заходу. Винесено вердикт – залишити чинним рішення суду першої інстанції.

Раніше на чергове судове слухання знову не прийшов генеральний секретар УАФ Юрій Записоцький, проте вийшов на відеозв'язок.

Справа проти керівників УАФ стосується розкрадання бюджетних коштів, виділених на будівництво заводу із виготовлення штучного трав'яного покриття.

На цьому тижні райсуд Львіва скасував судове рішення про відсторонення Павелка від посади президента УАФ.