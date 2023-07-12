Джошуа звинуватив тренера у другій поразці від Усика

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) вважає, що нічого не виніс від співпраці з тренером Робертом Гарсією напередодні реваншу з майбутнєм володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

"Я пам'ятаю, як готувався до бою з Усиком, і Роберт Гарсія був у моїй команді. Дату поєдинку кілька разів зрушували, і в команді Усика говорили: "Нам потрібно якнайшвидше провести цей бій, оскільки ми не хочемо, щоб AJ провів якнайбільше часу з Робертом Гарсією".

Я ж не відчував, що мене чомусь навчали. Тому я не думав, що якби ми разом провели рік, то це мало б значення. Я все одно робив би свою справу.

З Дерріком Джеймсом я навчаюсь кожну секунду, яку проводжу з ним у залі. Доб'юся я успіху чи ні, але Деррік Джейс – справжній профі. Він справжня особистість, і час, проведений із ним, дуже цінний", - цетує Джошуа fightnews.info.