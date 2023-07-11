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Дюбуа побачив страх в очах Усика

Напередодні пройшла перша дуель поглядів українця та британця.

Дюбуа побачив страх в очах Усика
Даніель Дюбуа
Фото: EPA/UPG

Напередодні володар титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександр Усик (20-0, 13 КО) і чемпіон WBA (Regular) Даніель Дюбуа (19-1, 18 KO) провели першу битву поглядів.

25-річний британець поділився своїми враженнями від очної зустрічі з українцем.

За словами Дюбуа, він побачив, що Усик боїться його.

"Вони всі списують мене з рахунків. Я аутсайдер, але час покаже. Я не сумніваюся, що вийду переможцем. Я побачив страх у його очах.

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Я знаю, що він великий чемпіон, але ми йдемо... ми йдемо, щоб увійти в історію. Можу сказати, що він важковаговик, який піднявся в суперважкий дивізіон", - наводить слова Дюбуа Boxing News 24.

Бій Усик - Дюбуа відбудеться 26 серпня на Tarczyński Arena в польському Вроцлаві.

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