Промоутер Усика заявив, що у Ф'юрі повинні забрати титул WBC за бій з Нганну

Красюк вважає, що Тайсона треба карати за постійну брехню.

Промоутер володаря титулів WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкому дивізіоні Олександра Усика (20-0, 13 КО), Олександр Красюк заявив, що у Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) мають відібрати титул WBC, якщо "Циганський король" битиметься з Френсісом Нганну.

"Тайсон бився з Вайтом, який був його претендентом. І тепер WBC мають призначити йому нового претендента. Так що Ф’юрі насправді не порушує жодних правил WBC.

Але зі спортивної точки зору, у нього мають відібрати пояс. Він неактивний протягом великої кількості часу, дурить людей, анонсуючи бої, які не відбуваються", - цетує Красюка xsport.ua.