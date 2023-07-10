Українська гімнастка Онофрійчук стала віцечемпіонкою юніорського ЧС

Медаль Онофрійчук стала першою в історії для збірної України на юніорських чемпіонатах світу з художньої гімнастики.

Українка Таїсія Онофрійчук стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики у Румунії, повідомляє Sportarena.com.

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