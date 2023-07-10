Українська гімнастка Онофрійчук стала віцечемпіонкою юніорського ЧС

Українка Таїсія Онофрійчук стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики у Румунії, повідомляє Sportarena.com.
Онофрійчук посіла друге місце у вправах із булавами.
"Золото" світової першості виграла представниця Польщі Ліліана Левінська. "Бронза" дісталася американці Рін Кіз (29,400).
Медаль Онофрійчук стала першою в історії для збірної України на юніорських чемпіонатах світу з художньої гімнастики.
Юніорський чемпіонат світу. Художня гімнастика. Вправи з булавами.
- Ліліана Левінська (Польща) – 30,950 бала
- Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,750
- Рін Кіз (США) – 29,400.