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Українська гімнастка Онофрійчук стала віцечемпіонкою юніорського ЧС

Історична перша медаль України на юніорських світових першостях.

Українська гімнастка Онофрійчук стала віцечемпіонкою юніорського ЧС

Українка Таїсія Онофрійчук стала срібною призеркою юніорського чемпіонату світу з художньої гімнастики у Румунії, повідомляє Sportarena.com.

Онофрійчук посіла друге місце у вправах із булавами. 

"Золото" світової першості виграла представниця Польщі Ліліана Левінська. "Бронза" дісталася американці Рін Кіз (29,400).

Медаль Онофрійчук стала першою в історії для збірної України на юніорських чемпіонатах світу з художньої гімнастики.

Юніорський чемпіонат світу. Художня гімнастика. Вправи з булавами.

  1. Ліліана Левінська (Польща) – 30,950 бала
  2. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 29,750
  3. Рін Кіз (США) – 29,400.
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