Російських та білоруських атлетів готові допустити до Азіатських ігор, але без прапора, гімну та медалей

Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити на Азіатських іграх 2023 року, проте лише у тому випадку, якщо МОК схвалить їхню участь, інформує Inside the Games з посиланням на заяву Олімпійської ради Азії (ОСА).

До 500 спортсменів із Росії та Білорусі буде допущено до участі в Азіатських іграх, щоб допомогти їм пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри наступного року у Парижі.

При цьому російські та білоруські спортсмени не претендуватимуть на медалі.

Крім того, спортсмени цих країн змагатимуться на Іграх під нейтральним прапором і використання національної символіки буде заборонено.

Азіатські ігри відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу.