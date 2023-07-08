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Російських та білоруських атлетів готові допустити до Азіатських ігор, але без прапора, гімну та медалей

Ще потрібно отримати схвалення МОК.

Російських та білоруських атлетів готові допустити до Азіатських ігор, але без прапора, гімну та медалей
Фото: insidethegames.biz

Російські та білоруські спортсмени зможуть виступити на Азіатських іграх 2023 року, проте лише у тому випадку, якщо МОК схвалить їхню участь, інформує Inside the Games з посиланням на заяву Олімпійської ради Азії (ОСА).

До 500 спортсменів із Росії та Білорусі буде допущено до участі в Азіатських іграх, щоб допомогти їм пройти кваліфікацію на Олімпійські ігри наступного року у Парижі.

При цьому російські та білоруські спортсмени не претендуватимуть на медалі.

Крім того, спортсмени цих країн змагатимуться на Іграх під нейтральним прапором і використання національної символіки буде заборонено.

Азіатські ігри відбудуться з 23 вересня по 8 жовтня у китайському Ханчжоу.

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