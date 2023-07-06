Збірна України з пляжного футболу вийшла до чвертьфіналу кваліфікації ЧС-2024

Збірна України з пляжного футболу здобула другу перемогу поспіль у європейському кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу-2024, який стартував 5 липня у столиці Азербайджану Баку.

Підопічні Миколи Костенка та Олександра Корнійчука перемогли команду Польщі – 3:2 (1:0).

У іншому матчі групи Іспанія обіграла Литву 7:2, що дозволило українцям очолити групу В та автоматично вивело збірну України до чвертьфіналу відбіркового турніру.

Нагадаємо, у першому турі Україна в овертаймі обіграла Іспанію (4:3 OT).

16 команд поділені на 4 групи. По дві найкращі команди вийдуть до 1/4 фіналу. Чотири переможці чвертьфіналів кваліфікуються на ЧС в ОАЕ, який відбудеться з 15 до 25 лютого 2024 року.