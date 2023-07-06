Російські лучники не візьмуть участь у ліцензійному на Олімпіаду у Парижі чемпіонаті світу-2023

Однак шанси відібратися на літні Ігри у росіян ще залишаються.

Російських лучників не допустили на чемпіонат світу в Німеччині, на якому розігруватимуться ліцензії на Олімпіаду-2024.

"29 липня, незадовго до старту чемпіонату світу у Берліні, пройде конгрес міжнародної федерації. У роботі конгресу ми плануємо взяти участь, але на турнірі нашим спортсменам виступити не вдасться – перед його початком обговорюватиметься лише питання створення комісії, яка візьметься за їх допуск.

На чемпіонаті світу буде розіграно невелику кількість олімпійських ліцензій. Ми розраховуємо на етапи Кубка світу та на чемпіонат Європи 2024 року. Шанси відібратися на Ігри у нас залишаються", - цитує президента Російської федерації стрільби з лука Володимира Єшеєва xsport.ua.

Зазначимо, ЧС-2023 пройде з 31 липня по 6 серпня.