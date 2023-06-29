Чехія заборонила спортсменам РФ та Білорусі брати участь у змаганнях на території країни

Заборона стосується як індивідуальних, так і командних змагань.

Уряд Чехії підтримав пропозицію Міністерства освіти заборонити участь російських та білоруських спортсменів на території Чехії. Це стосується як індивідуальних, так і командних змагань.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Така сама заборона поширюється і на участь спортсменів, які представляють Чехію у змаганнях на території Росії.

Цю пропозицію зробили спортивні спілки, її підтримало керівництво Національного агентства зі спорту у відповідь на вторгнення Росії в Україну.

Олімпійський комітет Чехії вніс пропозицію, згідно з якою російські та білоруські спортсмени можуть бути допущені до Літніх Ігор у Парижі виключно під нейтральним прапором. Також вони мають підписати заяву, яка засуджує будь-яку агресію проти держави-члена ООН з боку іншої держави.

Таким чином, російські та білоруські спортсмени практично засудили б вторгнення Росії до України.

Нагадаємо, у березні Виконавчий комітет Міжнародної федерації гімнастики вирішив підтвердити заборону виступів російських і білоруських спортсменів.