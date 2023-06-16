Петраков відмовився відповідати на запитання про Україну на пресконференці

Сьогодні збірна Вірменії Олександра Петракова в Кардіффі проведе виїзний матч відбору на Євро-2024 проти Уельсу.

Напередодні цього матчу український фахівець взяв участь у традіційній передматчевій пресконференції, повідомляє sport.ua.

Один із журналістів поставив Петракову запитання про те, які емоції він відчуває від повернення до Кардіффа, де рік тому він зі збірною України програв вирішальний матч плей-оф відбору на ЧС-2022.

"Я не хочу ворушити минуле, не хочу згадувати", – відповів Петраков.

Після цього журналіст спробував поставити ще одне запитання щодо України, але пресаташе збірної Вірменії його перебив, попросивши не ставити запитання про Україну.