Визначився суперник збірної України з півфіналу "Фіналу Чотирьох" Золотої Євроліги-2023

Чоловіча збірна України з волейболу достроково вийшла у "Фінал Чотирьох" Золотої Євроліги-2023, отримавши перше місце посіву як найкраща команда з усіх групових квартетів.

Четвертою сіяною на правах господаря стала національна команда Хорватії. Тож українці у півфіналі зустрінуться із Хорватією.

В іншій півфінальній парі збірна Туреччини поки що чекає на суперника. Чехія та Естонія визначать найкращу команду квартету C у шостому турі групового етапу. Зазначимо, що саме чехи є тріумфаторами турніру.

Нагадаємо, що жіноча збірна України також достроково вийшла на фінальну стадію Золотої Євроліги.