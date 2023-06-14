Шість російських спортсменів допущені до чемпіонату Європи-2023 з фехтування

Шість російських спортсменів візьмуть участь у чемпіонаті Європи-2023 з фехтування, що пройде у болгарському Пловдіві з 16 по 18 червня.

Під нейтральним прапором дозволено участь шпажистів Артема Саркісяна, Яни Бекмурозової та Поліни Хаертінової, а також шаблісток Валерії Кобзєвої, Олени Лісіної та Ганни Смирнової, повідомляє sportarena.com.

Нагадаємо, 10 березня в онлайн форматі відбувся позачерговий конгрес Міжнародної федерації фехтування (FIE), який ухвалив рішення щодо повернення до змагань під егідою FIE російських та білоруських спортсменів, а також посадових осіб цих країн. Рішення набуло чинності у другій половині квітня.

Федерація фехтування України (ФФУ) двічі подавала запит на блокування цього рішення, проте протест не був задоволений. При цьому Федерація фехтування Литви та Союз фехтування скандинавських країн не підтримали рішення FIE.

Через рішення конгресу FIE в Європі було скасовано низку турнірів. Франція скасувала травневий турнір Challenge Monal у Сен-Мор-де-Фоссе, Данія скасувала змагання у Копенгагені, а Фінляндія відмовилася від проведення турніру серії FIE satellite у Купіттаа. Польща також скасувала етап Кубка світу у Познані.

У свою чергу, ФФУ двічі надіслала звернення до Спортивного арбітражного суду (СAS) у Лозанні. Українська федерація просить накласти заборону на ухвалення будь-яких дій, спрямованих на виконання рішення Позачергового конгресу FIE, а саме заборонити участь у турнірах спортсменам з Росії та Білорусі.