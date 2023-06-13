Бойко став чемпіоном Європи зі снукеру в дисципліні Shoot Out

Український снукерист Юліан Бойко став переможцем чемпіонату Європи 2023 зі снукеру в дисципліні Shoot Out, повідомляє sport.ua.

Провівши сенчурі-брейк, Бойко переміг Едена Шарава з Ізраїлю у півфіналі (109:12). У фінальному матчі українець здолав співвітчизника Шарава - Шахара Руберга та став чемпіоном Європи 2023.

Окрім головного кубка Юліан отримав другий трофей за найвищу серію турніру (109 очок), яку провів у півфіналі змагань.

Shoot Out – дисципліна снукера з особливими правилами. Гра відбудеться з одного фрейму, максимальна тривалість якого становить 10 хвилин. На кожен удар гравцеві відводиться не більше 15 секунд у першій половині гри та не більше 10 секунд у наступну п'ятихвилинку.