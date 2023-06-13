Бригада арбітрів матчу Німеччина – Україна відмовилася від своїх гонорарів

Напередодні відбувся неофіційний товариський матч між збірними Німеччини та України, який завершився внічию - 3:3.

Це був ювілейний 1000-й матч Бундестім в історії.

Усі доходи від продажу квитків на матч, за винятком витрат, передадуть Україні.

Свій внесок вирішила вкласти й суддівська бригада, яка обслуговувала зустріч. Грецький арбітр Анастасіос Сідіропулос, його помічники Рейнхарт Буксбаум та Часан Кула, четвертий суддя Іоанніс Пападопулос та відеоасистенти Арістотеліс Діамантопулос і Спірідон Зампалас відмовилися від своїх гонорарів на користь України, повідомляє sport.ua.

Загальна сума становить майже 4000 євро.

Крім того, футболісти збірної Німеччини виставлять на аукціон футболки, у яких вони провели зустріч проти України. Усі отримані кошти також передадуть нашій країні.