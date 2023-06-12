Українки виграли всі чотири поєдинки та посіли перше місце у групі А.

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 виборола путівку на чемпіонат Європи-2023, повідомляє Sportarena.com.

У першому матчі другого ігрового дня відбірного турніру в румунській Констанці "синьо-жовті" у важкому поєдинку обіграли головного конкурента, збірну Іспанії – 16:15. Найкращою у складі українок стала Крістіна Філевич, яка набрала 6 очок.

У заключній зустрічі Україна впевнено обіграла збірну Швейцарії – 21:12. Найрезультативнішою у поєдинку стала Міріам Уро-Нілі, яка набрала 10 очок.

Українська команда без поразок пройшла відбірковий турнір. Нагадаємо, у перший ігровий день українки обіграли Данію та Сербію.

Україна посіла перше місце в групі А і безпосередньо вийшла на Євро-2023, який пройде в Єрусалимі з 5 по 7 вересня.