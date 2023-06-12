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Тренер Дерев'янченка не згоден із рішенням суддів віддати перемогу його супернику

Українець наприкінці бою побував у нокдауні.

Тренер Дерев'янченка не згоден із рішенням суддів віддати перемогу його супернику
Хайме Мунгія - Сергій Дерев'янченко
Фото: boxingscene.com

На вихідних на Toyota Arena в американському Онтаріо (штат Каліфорнія) мексиканець Хайме Мунгія (42-0, 33 KO) одноголосним рішенням суддів переміг експретендента на титул у середній вазі Сергія Дерев'янченка (14-5, 10 KO) - 115-112, 114-113 (двічі).

Зазначимо, у заключному 12-му раунді українець побував у нокдауні.

Тренер Дерев'янченко Андре Розьє прокоментував результат бою.

"План на бій виконувався доти, доки Сергій не був збитий з ніг. Так, Мунгія його підловив. Все ж таки Дерев'янченко справді забрав багато раундів. Це був фантастичний та дуже близький бій, але немає сумнівів, що мій підопічний є переможцем.

Я дуже пишаюся Сергієм. Протягом його кар'єри, він не мав нічого, крім важких випробувань. Ми не підтримуємо суддівського рішення, бо це не те, чого б хотіли. Проте Дерев'янченко є народним чемпіоном. Я дійсно пишаюся ним", - цитує Розьє boxingscene.com.

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