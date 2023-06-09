Альварес для підготовки бою з росіянином запросив Гвоздика до свого табору

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес для підготовки до реваншу з чемпіоном світу за версією WBA у напівважкій категорії, росіянином Дмитром Біволом (21-0, 11 КО) запросив у свій тренувальний табір колишнього чемпіона світу у напівважкій категорії за версією WBC Олександра Гвоздика (18-1, 14 КО).

"Канело був травмований, він не викладався на сто відсотків у кемпі перед першим боєм із Біволом.

Як це буде в іншому – я не знаю. Надіюсь, що буде краще, бо він мене вже запросив спаринг-партнером. Надіюсь, що десь за місяць ми розпочнемо. Спробую його мотивувати, щоб на цей раз було краще", - сказав Гвоздик в інтерв'ю YouTube-каналу "Два Бокових".