Міжнародна федерація гребного спорту повернула Росію та Білорусь до міжнародних турнірів

"Виконком Міжнародної федерації гребного спорту (World Rowing) прийняв рішення дозволити обмеженій кількості спортсменів, які мають російський або білоруський паспорт, брати участь у змаганнях як індивідуальні нейтральні спортсмени в обмеженій кількості класів човнів на майбутніх чемпіонатах світу", говорить заява пресслужби World Rowing.

Прийнятність цих спортсменів визначатиметься рядом критеріїв, включаючи перевірку біографічних даних, щоб переконатися, що вони не пов'язані з війною в Україні чи публічно не підтримують її у будь-якій формі, а також посилений процес антидопінгового контролю.

Паралельно з цим World Rowing запустила кампанію на підтримку різних українських команд з веслування, які змушені тренуватися за кордоном. Ця кампанія була рішуче підтримана світовою гребною спільнотою.

World Rowing і багато федерацій, що входять до неї, надали як фінансову, так і матеріально-технічну підтримку, щоб забезпечити підготовку українських спортсменів у всіх категоріях.

Декілька європейських країн сприяли такій підготовці, тим самим сприяючи успішній участі збірної України у змаганнях World Rowing.