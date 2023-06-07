Контракти з головним тренером і його штабом укладено до 30 липня 2026 року.

Новопризначений головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров повідомив, хто увійде до його тренерського штабу. За словами українського фахівця, йому допомагатимуть іноземні фахівці та співвітчизники.

"Ми ще ведемо переговори, ми не з усіма підписали контракти. Це будуть ті помічники, які були в Аль-Айні: Альберто Босх, Вісенте Гомес, Унаї Мельгоса, Гліб Платов і Рустам Худжамов", - заявив Ребров.

Перший поєдинок під керівництвом нового головного тренера "жовто-сині" проведуть 12 червня проти збірної Німеччіни. Додамо, це буде суперювілейний 1000-й матч для Бундестім в історії.