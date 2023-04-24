Збірна Німеччини з футболу обрала Україну в суперники у своєму 1000-му матчі в історії

Чотириразовий чемпіон світу з футболу збірна Німеччини свій суперювілейний 1000-й матч в історії проведе проти національної команди України, повідомляє Німецький футбольний союз (DFB).

Товариська зустріч відбудеться 12 червня у Бремені на арені "Везерштадіон".

Потім 16 та 19 червня підопічні Руслана Ротаня проведуть матчі 3-го та 4-го туру кваліфікації Євро-2024 проти збірних Північної Македонії та Мальти відповідно.

Додамо, що у поточному році у Бундестім офіційних матчів не передбачено, оскільки вона має пряму путівку до фінального раунду на правах організатора Євро-2024.