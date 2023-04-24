Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
Українські сили зайняли позиції на лівому березі Дніпра на Херсонщині, а ворог перейшов в оборону, - ISW
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
За минулу добу знищили ЗСУ ще 690 російських окупантів
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
SpaceX відмовилася від коштів Пентагону на Starlink в Україні, − Маск
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Обліко морале, або Проти кого ми воюємо?
Шведський "Жираф" в українських степах
Шведський "Жираф" в українських степах
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Рейтинг найбільших Twitter-амбасадорів України. Хто з нардепів очолив його?
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
Міністерство культури створило комісію з перевірки Почаївської лаври, – Ткаченко
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
80 європарламентарів просять французьке МЗС оголосити китайського посла персоною нон грата
ГоловнаСпорт

Збірна Німеччини з футболу обрала Україну в суперники у своєму 1000-му матчі в історії

Ювілейний поєдинок прийме Бремен.

Збірна Німеччини з футболу обрала Україну в суперники у своєму 1000-му матчі в історії
Збірна України - збірна Німеччини
Фото: EPA/UPG

Чотириразовий чемпіон світу з футболу збірна Німеччини свій суперювілейний 1000-й матч в історії проведе проти національної команди України, повідомляє Німецький футбольний союз (DFB).

Товариська зустріч відбудеться 12 червня у Бремені на арені "Везерштадіон".

Потім 16 та 19 червня підопічні Руслана Ротаня проведуть матчі 3-го та 4-го туру кваліфікації Євро-2024 проти збірних Північної Македонії та Мальти відповідно.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Додамо, що у поточному році у Бундестім офіційних матчів не передбачено, оскільки вона має пряму путівку до фінального раунду на правах організатора Євро-2024.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies