Завацька програла в фіналі турніру ITF в Італії

Українська тенісистка Катаріна Завацька (WTA, 262) у фіналі турніру ITF W25 у Санта-Маргеріта-ді-Пула (Італія) поступилася 518-й ракетці світу, представниці Франції Сарі Цакаревич – 2:6, 4:6.

Це був перший фінал Завацької з жовтня 2022 року, коли вона програла Вікторії Хіменес-Касінцевій у вирішальному матчі турніру ITF у португальському Лолі.

Нагадаємо, на шляху до фіналу в Італії Катаріна поступово обіграла болгарку Гергану Топалову (6:2, 6:3), першого номера посіву росіянку Катерину Макарову (6:1, 5:7, 6:2) та у півфіналі – боснійку Дею Хардзелаш (6:1, 6:7 (5-7), 6:2).