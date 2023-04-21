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В Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться публічні слухання щодо допуску росіян до Олімпіади-2024

МОК представлятиме глава комісії атлетів United World Wrestling.

В Парламентській асамблеї Ради Європи відбудуться публічні слухання щодо допуску росіян до Олімпіади-2024
Фото: coe.int

У Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) 25 квітня відбудуться публічні слухання про допуск росіян і білорусів до Олімпійських та Паралімпійських ігор-2024 у Парижі, повідомляє xsport.ua.

Захід має пройти в Палаці Європи в Страсбурзі (Франція) під час тижневої пленарної сесії Асамблеї. 

"Це об'єднає ряд міністрів, чиновників міжнародних спортивних організацій, спортсменів, експертів з прав людини і парламентаріїв, які представляють усі сторони дебатів, і дасть членам ПАРЄ можливість обговорити з ними питання, які поставлені на карту", - значиться у заяві ПАРЕ.

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Міністр спорту Франції Амелі Удеа-Кастера повинна виступити на слуханнях після вступної промови президента ПАРЄ Тіні Кокса.

Також в програмі виступ держсекретаря Великобританії з культури, медіа та спорту Люсі Фрейзер і заступника міністра спорту України Андрія Чеснокова.

Президент Асоціації літніх олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті і спеціальний доповідач ООН Олександра Ксантакі мають намір взяти участь в обговоренні.

МОК представлятиме глава комісії атлетів United World Wrestling Арсен Джулфалакян.

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