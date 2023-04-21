Менеджер чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО) Егіс Клімас в інтерв'ю YouTube-каналу iD Boxing розповів, коли може відбутися бій його клієнта із обов'язковим претендентом на титул WBA (Regular) Даніелем Дюбуа (19-1, 18 КО).

"Даніель Дюбуа є обов'язковим претендентом WBA. Зараз ми ведемо переговори з його стороною. Сподіваюся, угода буде укладена і нам не будуть потрібні промоутерські торги.

Однак якщо прогресу в переговорах в найближчі пару днів не буде, то, цілком ймовірно, справа закінчиться промоутерськими торгами. Коли приблизно буде бій? В кінці липня – початку серпня, - зазначив Клімас.

Раніше промоутер Дюбуа Френк Воррен позначив свої терміни проведення цього бою.