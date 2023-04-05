Промоутер Дюбуа дав прогноз на результат бою його клієнта з Усиком

Промоутер обов'язкового претендента за лінією WBA у суперважкій вазі Даніеля Дюбуа Френк Воррен зробив прогноз на потенційний бій свого клієнта з володарем титулів WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Представник британського боксера висловив упевненість, що його підопічному під силу перемогти українського чемпіона.

"Я думаю, що Дюбуа його зупинить. У нього дуже хороший джеб, він потужний панчер. Якщо Даніель спіймає Усика, то той впаде. А він його спіймає. Даніель - дуже великий хлопець. Я думаю, що настав його час. Я справді так вважаю.

Я думаю, що мій підопічний може побити Усика. Те саме я відчував під час першого бою Ф'юрі з Вайлдером, і в другому поєдинку Тайсон це довів. Я відчував, що він нокаутує Вайлдера в реванші. Мені здається, що Дюбуа поб'є Усика", - наводить слова Воррена isport.ua.

Раніше повідомлялося, що WBA зобов'язала Усика розпочати переговори про бій із Дюбуа.