Дюбуа вперше звернувся до Усика після санкціонування WBA бою за чемпіонський пояс

"Ніхто не бив тебе так, як це зроблю я".

Чемпіоном WBA (Regular) у суперважкій вазі Даніелем Дюбуа, який є обов'язковим претендентом за лінією цієї організації, висловився щодо потенційного поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО).

25-річний британець, на прізвисько "Динаміт", висловив упевненість у своїх силах.

"Настав час отримати те, заради чого я працював усе своє життя. Усику, ти чудовий чемпіон, але ніхто не бив тебе так, як це зроблю я. Незабаром побачимося", - написав "Динаміт" в Instagram.