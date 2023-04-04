Польська "Росомаха" для ЗСУ
Польська "Росомаха" для ЗСУ
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
На озброєнні у ЗСУ наразі п'ять бригад винищувачів, – Ігнат (уточнено)
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
Митрополит Онуфрій змінив керівника Хмельницької єпархії УПЦ
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
У завідувача медзакладу, який за хабар видавав довідки про непридатність до військової служби, вилучили майже $90 тисяч
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
​На в'їзді до Києва затримали священника УПЦ МП, який бідкався, що його син відчуває себе українцем
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
Психологічні диверсії. Аналіз ворожих методик
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
​У Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський (оновлено)
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
Західна медицина проти української. Чи справді наша система охорони здоров’я краща?
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
У Раді пропонують вигнати УПЦ МП з Почаївської лаври
ГоловнаСпорт

Дюбуа вперше звернувся до Усика після санкціонування WBA бою за чемпіонський пояс

"Ніхто не бив тебе так, як це зроблю я".

Дюбуа вперше звернувся до Усика після санкціонування WBA бою за чемпіонський пояс
Даніель Дюбуа
Фото: EPA/UPG

Чемпіоном WBA (Regular) у суперважкій вазі Даніелем Дюбуа, який є обов'язковим претендентом за лінією цієї організації, висловився щодо потенційного поєдинку проти чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO, IBF і The Ring Олександра Усика (20-0, 13 КО).

25-річний британець, на прізвисько "Динаміт", висловив упевненість у своїх силах.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Настав час отримати те, заради чого я працював усе своє життя. Усику, ти чудовий чемпіон, але ніхто не бив тебе так, як це зроблю я. Незабаром побачимося", - написав "Динаміт" в Instagram.

Нагадаємо, напередодні WBA зобов'язала Усика почати переговори про захист титулу з Дюбуа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також