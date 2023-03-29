Усик веде переговори з Дюбуа, - ЗМІ

Команда британця відправила WBA медичне підтвердження того, що боксер відновився після травми.

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 KO) веде переговори щодо поєдинку із обов’язковим претендентом за версією WBA Даніелем Дюбуа, повідомляє sportarena.com.

Промоутер британця Френк Воррен повідомив, що його команда відправила WBA медичне підтвердження того, що боксер відновився після травми. Дюбуа готовий битися з українцем за пояси WBA, WBO та IBF.

Усик планував провести бій за титул абсолютного чемпіона світу з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі 29 квітня. До 1 квітня боксери мали надати WBA підписаний контракт на поєдинок.

Проте менеджер українця Егіс Клімас заявив, що поєдинок Усика та Ф’юрі не відбудеться. За словами Клімаса, команда "Циганського короля" вимагала дуже багато, незалежно від того, наскільки Усик йшов на компроміс.

WBA - перша у черзі організацій, чий пояс слід захищати українському чемпіону. Якщо Дюбуа не встигатиме підготуватися до поєдинку, українець готовий зустрітися з претендентом на пояс IBF Філіпом Хрговичем.