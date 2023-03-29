В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
В двох районах Києва пролунали вибухи, пожежу ліквідували, − Кличко (оновлено)
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Ізраїль. Громадянська війна скасовується?
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Сили ППО знищили біля Києва 12 безпілотників ворога, − КМВА (оновлено)
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Ядерний козир. Лукашенко йде на ескалацію, щоб зберегти владу
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
Георгій Коваленко: «УПЦ МП - плоть від плоті, кров від крові радянського Московського патріархату з традиціями христочекізму»
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
ПЦУ утворює свою парафію у Почаївській лаврі
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Повоєнні вибори: коли та за якими правилами?
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
Апеляційний суд скасував рішення Печерського суду у справі Портнова проти Порошенка, - адвокат
ГоловнаСпорт

Усик веде переговори з Дюбуа, - ЗМІ

Команда британця відправила WBA медичне підтвердження того, що боксер відновився після травми.

Усик веде переговори з Дюбуа, - ЗМІ
Даніель Дюбуа (праворуч)
Фото: EPA/UPG

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 KO) веде переговори щодо поєдинку із обов’язковим претендентом за версією WBA Даніелем Дюбуа, повідомляє sportarena.com.

Промоутер британця Френк Воррен повідомив, що його команда відправила WBA медичне підтвердження того, що боксер відновився після травми. Дюбуа готовий битися з українцем за пояси WBA, WBO та IBF.

Усик планував провести бій за титул абсолютного чемпіона світу з володарем поясу WBC Тайсоном Ф’юрі 29 квітня. До 1 квітня боксери мали надати WBA підписаний контракт на поєдинок.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Проте менеджер українця Егіс Клімас заявив, що поєдинок Усика та Ф’юрі не відбудеться. За словами Клімаса, команда "Циганського короля" вимагала дуже багато, незалежно від того, наскільки Усик йшов на компроміс.

WBA - перша у черзі організацій, чий пояс слід захищати українському чемпіону. Якщо Дюбуа не встигатиме підготуватися до поєдинку, українець готовий зустрітися з претендентом на пояс IBF Філіпом Хрговичем.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
Читайте також