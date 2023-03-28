Україна, Польща та країни Балтії закликали МОК не допускати росіян до Олімпіади

Міністерства закордонних справ України, Естонії, Латвії, Литви та Польщі опублікували спільну заяву щодо недопуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних турнірів.

"Вважаємо за необхідне нагадати, що щодня російські військові продовжують атакувати громадянську інфраструктуру України, у тому числі спортивні споруди, та вбивати українців, у тому числі українських спортсменів.

Мільйони громадян України, включаючи спортсменів та їхні сім'ї, були змушені залишити свої будинки через російську окупацію. Чимало спортсменів з України досі не можуть брати участь у спортивних змаганнях через напад Росії на їхню країну", - цитує заяву пресслужба МЗС Естонії xsport.ua. Підписуйтесь на наш Youtube канал

"Немає жодної причини відходити від режиму виключення для російських та білоруських спортсменів, встановленого МОК понад рік тому одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми глибоко переконані, що зараз не час розглядати питання про те, щоб російські та білоруські спортсмени могли повернутися на Олімпійські ігри в будь-якому статусі.

Хоча МОК ще не ухвалив остаточних рішень, ми наполегливо закликаємо його переглянути свої плани і повернутися до початкової, перевіреної позиції, яку підтримує міжнародна спільнота", - зазначено в документі.