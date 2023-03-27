Словаччина вирішила не викликати до збірної хокеїстів, які виступають у Росії

Словацька федерація хокею ухвалила рішення щодо участі гравців Континентальної хокейної ліги (КХЛ) у збірній та їхньої участі у планетарних форумах.

"В останні тижні ми мали тривалі бесіди з гравцями з КХЛ. Вони завжди з радістю та гордістю представляли нашу країну. Вони є достатньо результативними, щоб мати можливість боротися за місце в команді на чемпіонаті світу.

Під час розмов ми дійшли єдиної думки, що заради спокійного ходу підготовки та стовідсоткової концентрації нашої збірної на ЧС буде краще, якщо ми виключимо гравців із КХЛ зі складу на чемпіонат світу цього сезону", - цитує асистента головного тренера збірної Словаччини Петера Фрюгауфа xsport. ua з посиланням на Sport.sk.