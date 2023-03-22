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Хокейні збірні Росії і Білорусі не допущені до змагань сезону 2023/2024 років

Причина недопуску - безпекові питання.

Хокейні збірні Росії і Білорусі не допущені до змагань сезону 2023/2024 років
Фото: ANDRE RINGUETTE / IIHF

Міжнародна федерація хокею (IIHF) прийняла рішення не повертати до загань збірні Росії і Білорусі.

Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації хокею.

“На основі детальної оцінки ризиків, проведеної відомою компанією, яка спеціалізується на оцінці ризиків, пов’язаних із різними глобальними викликами, Рада IIHF вирішила, що повернення команд Росії та Білорусі до змагань IIHF поки що небезпечно”, - йдеться у повідомленні. 

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Зазначається, що це не буде безпечним на наступний сезон чемпіонату IIHF 2023/2024. 

“Таким чином, ІІХФ продовжить сезон Чемпіонату ІІХФ 2023/2024 без збірних Росії та Білорусі”, - підсумували у Міжнародній федерації хокею.

Нагадаємо, Рада IIHF у відповідь на повномасштабне військове вторгнення росіян за пособництва Білорусі в Україну безстроково відсторонила збірні та клуби цих країн від усіх змагань.

Також Міжнародна федерація позбавила Росію права проведення чемпіонату світу-2023 та ЧС серед юніорів 2023 року.

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