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Для російських і білоруських геймерів заблокують низку комп`ютерних ігор

Раніше компанія Supercell видалила свої ігри з російських App Store і Google Play і перестала випускати для них оновлення. Однак, можливість грати все ще залишалася.

Для російських і білоруських геймерів заблокують низку комп`ютерних ігор

Фінська ігрова компанія Supercell заблокує доступ для геймерів із Росії та Білорусі низки ігор.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Таке рішення прийняли через розв`язану Росією війну проти України. 

Раніше, в березні минулого року компанія закрила російським та білоруським гравцям доступ до гри Clash of Clans. Також Supercell видалила свої ігри з російських App Store і Google Play і перестала випускати для них оновлення. Однак, можливість грати все ще залишалася.

У березні цього року Clash of Clans перестала запускатися в РФ і Білорусі без VPN. Наращі з'явилася офіційна заява про блокування. Однак у повідомленні Supercell не уточнюється, як воно буде здійснюватися - відразу або поступово.

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Нагадаємо, раніше в  українському сегменті Twitter у відповідь на злив контенту гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оголосили флешмоб з підтримки студії GSC Game World. За перший день флешмобу покупцям вдалося підняти гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam. Росіяни ж вимагали від GSC Game World "одуматися та переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії", а також повернути російську локалізацію гри.

У квітні минулого року компанія-розробник гри World of Tanks пішла з Росії та Білорусі. 

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