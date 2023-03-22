Для російських і білоруських геймерів заблокують низку комп`ютерних ігор

Раніше компанія Supercell видалила свої ігри з російських App Store і Google Play і перестала випускати для них оновлення. Однак, можливість грати все ще залишалася.

Фінська ігрова компанія Supercell заблокує доступ для геймерів із Росії та Білорусі низки ігор.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Таке рішення прийняли через розв`язану Росією війну проти України.

Раніше, в березні минулого року компанія закрила російським та білоруським гравцям доступ до гри Clash of Clans. Також Supercell видалила свої ігри з російських App Store і Google Play і перестала випускати для них оновлення. Однак, можливість грати все ще залишалася.

У березні цього року Clash of Clans перестала запускатися в РФ і Білорусі без VPN. Наращі з'явилася офіційна заява про блокування. Однак у повідомленні Supercell не уточнюється, як воно буде здійснюватися - відразу або поступово.

Нагадаємо, раніше в українському сегменті Twitter у відповідь на злив контенту гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оголосили флешмоб з підтримки студії GSC Game World. За перший день флешмобу покупцям вдалося підняти гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam. Росіяни ж вимагали від GSC Game World "одуматися та переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії", а також повернути російську локалізацію гри.

У квітні минулого року компанія-розробник гри World of Tanks пішла з Росії та Білорусі.