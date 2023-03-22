Патріарх Варфоломій назвав РПЦ відповідальною за воєнні злочини

Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні.

Про це Варфоломій заявив під час свого візиту до Литви, повідомляє Reuters.

"Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочинів агресії. Вони розділяють відповідальність за злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - сказав Варфоломій.

Він сказав, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку.

Нагадаємо, що архиєпископ УПЦ США Даниїл Зелінський підтримав пропозицію американського сенатора про запровадження особистих санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва).

Патріарх РПЦ Кирило у своїй проповіді закликав росіян до мобілізації. Він також говорив, що смерть на війні в Україні "змиває всі гріхи", а російські окупанти "приносять себе в жертву за інших".