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Патріарх Варфоломій назвав РПЦ відповідальною за воєнні злочини

Він окремо торкнувся теми викрадення дітей.

Патріарх Варфоломій назвав РПЦ відповідальною за воєнні злочини
Фото: Ставропігія Вселенського Патріархату в Україні

Вселенський патріарх Варфоломій назвав Російську православну церкву відповідальною за воєнні злочини РФ в Україні.

Про це Варфоломій заявив під час свого візиту до Литви, повідомляє Reuters. 

"Церква і державне керівництво Росії співпрацювали у скоєнні злочинів агресії. Вони розділяють відповідальність за злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - сказав Варфоломій. 

Він сказав, що міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах протистояння і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність та узаконювати злочинну поведінку.

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Нагадаємо, що архиєпископ УПЦ США Даниїл Зелінський підтримав пропозицію американського сенатора про запровадження особистих санкцій проти очільника РПЦ патріарха Кирила (Гундяєва).

Патріарх РПЦ Кирило у своїй проповіді закликав росіян до мобілізації. Він також говорив, що смерть на війні в Україні "змиває всі гріхи", а російські окупанти "приносять себе в жертву за інших".

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