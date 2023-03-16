Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру

Раніше росіяни вимагали від GSC Game World "одуматися та переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії", а також повернути російську локалізацію гри.

В українському сегменті Twitter у відповідь на злив контенту гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl оголосили флешмоб з підтримки студії GSC Game World і закликають купувати гру.

Про це пише Liga.net.

За перший день флешмобу покупцям вдалося підняти гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam.

А станом на ранок 16 березня S.T.A.L.K.E.R. 2 знаходиться на шостій позиції рейтингу бажаних ігор.

Менше ніж за день флешмобу гравцями вдалось підняли гру з 300+ до 124 місця глобального рейтингу Steam.



Ще трохи і S.T.A.L.K.E.R. 2 повернеться в топ-100 глобального рейтингу https://t.co/gwb7U1ZJp5 pic.twitter.com/ynQdl5gtdK — Ігрові війська України 🇺🇦 (@gtofukraine) March 15, 2023

Раніше росіяни зі спільоти "Вестник Того Самого Сталкера" вимагали від GSC Game World "одуматися та переосмислити своє ставлення до гравців з Білорусі та Росії", а також повернути російську локалізацію.

Після погроз компанія GSC Game World відповіла вимагачам і закликала гравців не дивитися та не розповсюджувати виток зі S.T.A.L.K.E.R. 2 – застарілі або незавершені матеріали можуть зашкодити враженням від гри.

Нагадаємо, що в дебютному трейлері гри S.T.A.L.K.E.R. 2 знайшли зашифровані уривки з поеми Тараса Шевченка "Катерина". Уривок розташований у нижній частині колби. Щоб прочитати його, треба перевернути та віддзеркалити зображення.

"S.T.A.L.K.E.R. 2 - нова частина легендарної серії, яку люблять мільйони гравців по всьому світу. Свобода вибору, передова графіка, один з найбільших відкритих світів з неповторною атмосферою надзвичайно небезпечної місії - все це чекає на гравців у найамбітнішому проєкті GSC Game World. Вирушайте в Зону - заборонену територію навколо Чорнобильської АЕС, радіаційно небезпечну, наповнену небезпечними мутантами та смертоносними аномаліями. Станьте сталкером у гонитві за скарбами і таємницями. Знайдіть свій шлях у цьому світі - або загубіться в ньому назавжди", - йдеться в описі трейлеру.