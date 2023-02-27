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Компанія Microsoft презентувала український Ан-225 у грі Flight Simulator

Кошти з продажу доповнення Мрія add-on підуть на реконструкцію літака.

Компанія Microsoft презентувала український Ан-225 у грі Flight Simulator
Фото: Telegram/FEDOROV

27 лютого компанія Microsoft презентувала літак "Мрія" у грі Flight Simulator.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, тепер кожен зможе віртуально покерувати легендарним літаком. "Але найважливіше — кошти з продажу доповнення Мрія add-on підуть на реконструкцію справжньої Мрії", - додав міністр.

"Політати" можна на ігрових консолях Xbox, PC та Steam, додав Федоров.

Нагадаємо, через декілька днів після повномасштабного вторгнення "Укроборонпром" підтвердив, що Росія знищила найбільший і найпотужніший у світі літак українського виробництва Ан-225 "Мрія".

Торік у листопаді стало відомо, що державне підприємство "Антонов" працює над конструюванням другого літака Ан-225.

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