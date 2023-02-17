Смартфон – топовий пристрій із універсальним функціоналом

Комфорт сучасної людини багато в чому визначається особливостями використання різних пристроїв та гаджетів. Одним із таких пристроїв є мобільний телефон, який перетворився на невеликий переносний персональний комп'ютер. Техніка має бути надійною, практичною та багатофункціональною, тому потрібно визначити низку критеріїв підбору та підготувати бюджет.

Виробників на сьогодні достатньо, щоб знайти ідеальний девайс під свої запити. Будь-який Смартфон потрібно оцінювати з погляду продуктивності, хоча деяким важливий є ще й зовнішній вигляд. Його легко можна змінити, купуючи захисні чохли різних відтінків і в незвичайному виконанні. Це ще й додатковий захист із відмінним функціоналом.

Критерії відбору

Характерних особливостей достатньо, щоб кожну з них проаналізувати та зробити оптимальний остаточний вибір:

1. Розмір дисплея . Сьогодні виробники випускають телефони із діагоналлю від 4 до 7 дюймів. Деякі віддають перевагу компактним телефонам, інші навпаки хочуть вибирати пристрої, що нагадують невеликі планшети;

2. Роздільна здатність екрану . Оптимальним варіантом є HD або FullHD, а деякі користуються принципом - чим більше, тим краще якість картинки;

3. Потужність процесора . Телефони оснащуються процесорами на 4-8 ядер із різною тактовою частотою. Потужність визначає продуктивність;

4. Оперативна пам'ять . Для середніх завдань достатньо 2-4 Гб, але деякі флагмани доповнюються об'ємом 8 Гб та більше;

5. Тип матриці . Сьогодні виробники використовують велику кількість варіантів – AMOLED, OLED, Super AMOLED, IPS, PLS, Retina HD та Super Retina. Ідеальним рішенням є IPS, Retina та AMOLED, адже там гарантується оптимальний контраст та спостерігається найкраща швидкість відгуку;

6. Операційна система . На сьогоднішній день є лише два ідеальні варіанти на вибір – Android та iOS.

При виборі телефону в магазині «Фокстрот» необхідно скористатися фільтром, вказуючи технічні параметри. Це спростить вибірку, і не ускладнюватиме остаточну покупку.

Топові бренди смартфонів

Великою популярністю користуються пристрої від Apple, що відрізняються високою продуктивністю, інноваціями та сміливими технологіями. Основним конкурентом є компанія Samsung, яка займається випуском високотехнологічних пристроїв. Багато флагманів відрізняються набором сміливих та унікальних рішень. Набирає обертів китайський бренд Xiaomi, що випускає багатофункціональні пристрої у різних бюджетних категоріях.