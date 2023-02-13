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У Мінцифри анонсували розгортання 4G зв’язку для 350 сіл в Україні

Для будівництва веж оператори отримали 120 земельних ділянок.

У Мінцифри анонсували розгортання 4G зв’язку для 350 сіл в Україні
Фото: Діалог

Міністерство цифрової трансформації анонсувало розгортання 4G зв’язку для 350 сіл в Україні.

Як ідеться в повідомленні пресслужби відомства, зв’язок не тільки відновлюється на звільнених територіях, а й вперше з’являється і покращується в селах.

"Для будівництва веж вони (оператори - Ред.) отримали 120 земельних ділянок без зайвої бюрократії — на пів року швидше, ніж було раніше. Адже торік завдяки Закону №2078-IX ми пришвидшили процедуру виділення землі для будівництва мобільних базових станцій", - зазначили у Мінцифри.

Нагадаємо, за даними Держспецзв’язку, в Україні працює 76% від загальної кількості базових станцій мобільних операторів

Раніше росіяни відключили на окупованій території Луганської області мобільний інтернет.

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