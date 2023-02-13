У Норвегії очікують, що цьогоріч Росія буде більше шпигувати за їхнім енергосектором

Росія намагатиметься зібрати більше розвідданих про нафтогазову інфраструктуру Норвегії в межах зусиль щодо тиску на постачання енергоносіїв до Європи.

Про це йдеться у звіті, який підготувала Норвезька поліційна служба безпеки (PST), повідомляє Reuters.

Хоча Росія навряд чи здійснить акти саботажу на території Норвегії в 2023 році, ситуація може змінитися, якщо готовність Москви до ескалації конфлікту з НАТО і Заходом посилиться, зазначають у PST.

Оцінка загроз щодо Норвегії є першою з початку війни в Україні. З того часу член НАТО став найбільшим постачальником газу до Європи після зниження обсягів постачання російського газу.

"Роль Норвегії як постачальника енергоносіїв до Європи набула ще більшого значення для політики безпеки внаслідок війни в Україні", — йдеться у звіті.

Осло посилило заходи безпеки на своїх нафтогазових об'єктах після вибухів на "Північному потоці". Країна також отримує допомогу від союзників для захисту цих об'єктів. До того ж Норвегія посилила бойову готовність своїх збройних сил.

"Ми спостерігаємо появу в Росії амбіцій щодо тиску на енергетичну безпеку Європи. Тому PST очікує, що у 2023 році Росія спробує зібрати розвіддані про більшість аспектів нафтогазового та енергетичного сектора Норвегії", - вважають у PST.

Очікується, що Росія буде зацікавлена у зборі інформації щодо планів розширення НАТО (до Швеції та Фінляндії), які є сусідами Норвегії, та додаткових даних про арктичний архіпелаг Шпіцберген.

Він належить Норвегії, але Москва має поселення російських громадян островах за договором 1920 року.

Нагадаємо, Росія у січні 2023 року отримала найбільший дефіцит державного бюджету, принаймні, з 1998-го. Це відбулося на тлі падіння доходів від нафти і газу. Податкові надходження від них у січні впали на 46% порівняно з минулорічними, а витрати зросли на 59% – через війну.

Раніше в РФ заявили про готовність відновити постачання газу в Європу.