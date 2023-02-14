У Румунії знову стався землетрус

У вівторок, 14 лютого, на південному заході Румунії стався новий землетрус, амплітуда поштовхів сягнула 5,6 балів.
Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний інститут у Twitter.
Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, яке розташоване на південному заході країни в провінції Валахія.
🔔#Earthquake (#cutremur) M3.5 occurred 17 km NW of Târgu Jiu (#Romania) 38 min ago (local time 15:26:12). More info at:— EMSC (@LastQuake) February 14, 2023
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Нагадаємо, 13 лютого на південному заході Румунії також зафіксували землетрус, магнітуда якого становила 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.
Внаслідок серії землетрусів у Туреччині і Сирії загинули понад 35 тис. людей.