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У Румунії знову стався землетрус

Поштовхи відчувалися у сусідніх країнах.

У Румунії знову стався землетрус
Ілюстративне фото
Фото: Анадолу

У вівторок, 14 лютого, на південному заході Румунії стався новий землетрус, амплітуда поштовхів сягнула 5,6 балів.

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний інститут у Twitter.

Зазначається, що епіцентр землетрусу знаходився за 9 км на північний захід від міста Тиргу-Жіу, яке розташоване на південному заході країни в провінції Валахія.

 

Нагадаємо, 13 лютого на південному заході Румунії також зафіксували землетрус, магнітуда якого становила 5,3 бала. Поштовхи відчувалися у сусідніх Сербії, Болгарії, Хорватії, Боснії та Герцеговині.

Внаслідок серії землетрусів у Туреччині і Сирії загинули понад 35 тис. людей. 

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