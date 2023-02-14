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У 2022 році Євросоюз зафіксував рекорд спроб нелегального в'їзду за останні декілька років

Втікачі від війни з України, які в'їжджали до ЄС, не включені в цю статистику.

У 2022 році Євросоюз зафіксував рекорд спроб нелегального в'їзду за останні декілька років
Біженці на білорусько-польському кордоні
Фото: EPA/UPG

У 2022 році в ЄС зареєстрували близько 330 тисяч спроб нелегального перетину кордону, що є найбільшим показником з 2016 року. Водночас у січні 2023 статистика показала зменшення цього явища.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на дані прикордонного агентства ЄС Frontex. В агентстві уточнили, що утікачі від війни з України, які в'їжджали до ЄС, не включені в цю статистику.

Водночас у січні 2023 року відомство зареєструвало загалом 13 200 незаконних перетинів кордону, що на 12 відсотків менше, ніж за аналогічний період 2022 року.

За словами європрикордонників, зниження показників можна пояснити поганими погодними умовами, особливо на морських шляхах.

За даними агентства, 43% спроб нелегального перетину у січні були здійснені маршрутом через Західні Балкани. Водночас кількість спроб в'їзду через західне Середземномор'я, з Марокко до Іспанії, зменшилася майже наполовину у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Західніше падіння було ще більшим (мінус 82 відсотки) - на маршруті, який веде з Марокко до Канарських островів.

Зниження числа нелегальних перетинів кордону Frontex також пояснює посиленням патрулювання та превентивних заходів, особливо в Марокко. У найближчі місяці також можна очікувати падіння кількості спроб через погіршення сезонних погодних умов у Середземномор'ї.

Між тим число спроб нелегального перетину кордону ЄС зросло на маршруті через центральне Середземномор'я - тобто з Лівії, Тунісу на Сицилію та Мальту. Тут Frontex зафіксував зростання на 49% у порівнянні з січнем 2022-го.

Як зазначає агентство, найчастіше нелегально в'їхати до ЄС намагаються громадяни Афганістану, Кот-д'Івуару, Гвінеї та Сирії.

Нагадаємо, на початку року в ООН повідомили, що війна Росії проти України спричинила найбільшу хвилю біженців після Другої світової війни. Майже 8 млн людей змушені були покинути Україну після 24 лютого 2022 року.

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