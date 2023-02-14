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Під Москвою застрелився російський генерал із Центру "Е"

У січні його звільнили з МВС Росії.

Під Москвою застрелився російський генерал із Центру "Е"
Ілюстративне фото
Фото: ch.npu.gov.ua

Під Москвою знайшли мертвим генерал-майора та колишнього заступника начальника відділу російського МВС по боротьбі з "екстремізмом" Володимира Макарова.

Про це повідомляють російські ЗМІ. 

Тіло Макарова знайшли вранці 13 лютого в його заміському будинку в селі Голіково. За попередніми даними, він наклав на себе руки - застрелився.

Макарова звільнили з посади в управлінні МВС із боротьби з екстремізмом (також відомий як Центр "Е") у січні цього року.

Центр "Е" – це репресивний орган, що переслідує учасників протестних акцій і стежить за публікаціями в соцмережах із критикою влади. Також співробітники Центру "Е" переслідують кримських татар в окупованому Криму, проводять обшуки та арешти.

Нагадаємо, в кінці грудня в Індії загинув один із найбагатіших депутатів Росії Павло Антов, який раніше входив до списку Forbes. Тіло 65-річного депутата знайшли перед готелем, він випав із вікна.

За два дні до цього в тому ж готелі знайшли непритомним із кількома порожніми пляшками вина навколо друга Антова - 61-річного підприємця Володимира Биданова. Пізніше він помер у лікарні. За попередньою інформацією, йому стало зле через надмірну кількість випитого алкоголю.

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