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Дуда зустрівся з українськими військовими в Польщі

Польський президент зауважив, що українські військові захищають не тільки свою країну, а й, зокрема, Польщу. 

Дуда зустрівся з українськими військовими в Польщі
Фото: Twitter/Анджей Дуда

Польський президент Анджей Дуда зустрівся з українськими військовими в Польщі. 

Про це у Twitter повідомила канцелярія польського президента. 

“У Сьвентошуві, Нижня Сілезія, президент Анджей Дуда зустрівся з польськими інструкторами та солдатами ЗСУ, які тренуються на танках Leopard 2 у 10-й бронекавалерійській бригаді”, - йдеться у дописі.

Зазначається, що більшість українських танкістів, які навчаються в Польщі, ще нещодавно воювали на Донбасі. І скоро знов туди повернуться. 

Анджей Дуда наголосив, що українці захищають і поляків від російського ворога, тому Польща допомагає Україні, постачаючи сучасне обладнання та вчаючи ним користуватися.

За його словами, українських військових, крім польських інструкторів, також навчають норвезькі та канадські інструктори.

Фото: EPA/UPG

Фото: Twitter/Анджей Дуда

Фото: Twitter/Анджей Дуда

Фото: Twitter/Анджей Дуда

Нагадаємо, на минулому тижні президент України Володимир Зеленський обговорив з Дудою оборонні потреби України і ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою у Жешуві.

У свою чергу, президент США Джо Байден дуже чекає поїздки до Польщі, яка є рішучим союзником та величезним прихильником України. Байден хоче особисто подякувати полякам за підтримку України. 

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