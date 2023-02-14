Польський президент зауважив, що українські військові захищають не тільки свою країну, а й, зокрема, Польщу.

Польський президент Анджей Дуда зустрівся з українськими військовими в Польщі.

Про це у Twitter повідомила канцелярія польського президента.

“У Сьвентошуві, Нижня Сілезія, президент Анджей Дуда зустрівся з польськими інструкторами та солдатами ЗСУ, які тренуються на танках Leopard 2 у 10-й бронекавалерійській бригаді”, - йдеться у дописі.

Зазначається, що більшість українських танкістів, які навчаються в Польщі, ще нещодавно воювали на Донбасі. І скоро знов туди повернуться.

Анджей Дуда наголосив, що українці захищають і поляків від російського ворога, тому Польща допомагає Україні, постачаючи сучасне обладнання та вчаючи ним користуватися.

За його словами, українських військових, крім польських інструкторів, також навчають норвезькі та канадські інструктори.

Фото: EPA/UPG

Фото: Twitter/Анджей Дуда

Фото: Twitter/Анджей Дуда

Фото: Twitter/Анджей Дуда

W Świętoszowie na Dolnym Śląsku Prezydent @AndrzejDuda spotkał się z polskimi instruktorami oraz żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy, szkolącymi się na czołgach Leopard 2 w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej.



🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/bVFUrWZaMV — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023

Większość ze szkolących się w Polsce ukraińskich czołgistów pochodzi z jednostek pierwszorzutowych. Kilkanaście dni temu walczyli na froncie w obwodach ługańskim i donieckim. pic.twitter.com/iWHZK1oLd4 — BBN (@BBN_PL) February 13, 2023

Prezydent @AndrzejDuda obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. pic.twitter.com/4OUDdFFtel — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023

Нагадаємо, на минулому тижні президент України Володимир Зеленський обговорив з Дудою оборонні потреби України і ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою у Жешуві.

У свою чергу, президент США Джо Байден дуже чекає поїздки до Польщі, яка є рішучим союзником та величезним прихильником України. Байден хоче особисто подякувати полякам за підтримку України.