Польський президент Анджей Дуда зустрівся з українськими військовими в Польщі.
Про це у Twitter повідомила канцелярія польського президента.
“У Сьвентошуві, Нижня Сілезія, президент Анджей Дуда зустрівся з польськими інструкторами та солдатами ЗСУ, які тренуються на танках Leopard 2 у 10-й бронекавалерійській бригаді”, - йдеться у дописі.
Зазначається, що більшість українських танкістів, які навчаються в Польщі, ще нещодавно воювали на Донбасі. І скоро знов туди повернуться.
Анджей Дуда наголосив, що українці захищають і поляків від російського ворога, тому Польща допомагає Україні, постачаючи сучасне обладнання та вчаючи ним користуватися.
За його словами, українських військових, крім польських інструкторів, також навчають норвезькі та канадські інструктори.
W Świętoszowie na Dolnym Śląsku Prezydent @AndrzejDuda spotkał się z polskimi instruktorami oraz żołnierzami Sił Zbrojnych Ukrainy, szkolącymi się na czołgach Leopard 2 w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023
🇵🇱🤝🇺🇦 pic.twitter.com/bVFUrWZaMV
Prezydent @AndrzejDuda, Szef @BBN_PL @JacekSiewiera oraz dowódca ukraińskiego batalionu czołgów. pic.twitter.com/LsiKx5WrOf— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023
Większość ze szkolących się w Polsce ukraińskich czołgistów pochodzi z jednostek pierwszorzutowych. Kilkanaście dni temu walczyli na froncie w obwodach ługańskim i donieckim. pic.twitter.com/iWHZK1oLd4— BBN (@BBN_PL) February 13, 2023
🇵🇱🤝🇺🇦 Prezydent @AndrzejDuda z ukraińskimi żołnierzami. pic.twitter.com/cRKcZz2um7— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023
Prezydent @AndrzejDuda obserwuje pokaz szkoleń ukraińskich załóg czołgowych. pic.twitter.com/4OUDdFFtel— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) February 13, 2023
Нагадаємо, на минулому тижні президент України Володимир Зеленський обговорив з Дудою оборонні потреби України і ситуацію на полі бою. Володимир Зеленський зустрівся з Анджеєм Дудою у Жешуві.
У свою чергу, президент США Джо Байден дуже чекає поїздки до Польщі, яка є рішучим союзником та величезним прихильником України. Байден хоче особисто подякувати полякам за підтримку України.