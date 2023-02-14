Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
Юрій Бєлоусов: «Геноцид дуже лякає міжнародних юристів. Оскільки геноцид – це злочин злочинів»
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
​ЗСУ розгромили під Вугледаром елітну бригаду морської піхоти з Владивостока, – Politico
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав" (доповнення)
Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови МОЗ
Повідомлено про підозру колишньому першому заступнику голови МОЗ
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
Корупція, шахрайство і міністр оборони України
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
​Політико-релігійна драма на окупованій Луганщині
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Мобілізованих чоловіків з окупованих територій відправляють у наступи замість військових РФ, – Генштаб
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
Росія планує держпереворот у Молдові, – Санду
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, найбільше потерпає місто Вовчанськ

В області залишається високою мінна небезпека.

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, найбільше потерпає місто Вовчанськ
Обстріл Харківської області (архівне фото)
Фото: Олег Синєгубов у Telegram

Минулої доби російські окупантиобстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Eночі окупанти били по с. Моначинівка Куп'янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, обыйшлося без постраждалих.

Найбільше від обстрілів потерпає місто Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше шысть житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості, адмінбудівля "Укртелекому".

У Куп'янську, смт Дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 46-річний працівник "Харківобленерго". Госпіталізований у важкому стані.

Нагадаємо, Харківська – одна з найбільш замінованих областей України. Подекуди окупанти лишали вибухівку навіть у дитячих садочках.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також