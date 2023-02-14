Окупанти обстріляли три райони Харківщини, найбільше потерпає місто Вовчанськ

Минулої доби російські окупантиобстріляли щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів області.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олег Синєгубов.

Eночі окупанти били по с. Моначинівка Куп'янського району. Пошкоджено будівлю сільського клубу. На щастя, обыйшлося без постраждалих.

Найбільше від обстрілів потерпає місто Вовчанськ Чугуївського району. Там за добу пошкоджено щонайменше шысть житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкту цивільної промисловості, адмінбудівля "Укртелекому".

У Куп'янську, смт Дворічна та навколишніх селах пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди.

В області залишається високою мінна небезпека. Вчора біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні "Пелюстка" підірвався 46-річний працівник "Харківобленерго". Госпіталізований у важкому стані.

Нагадаємо, Харківська – одна з найбільш замінованих областей України. Подекуди окупанти лишали вибухівку навіть у дитячих садочках.