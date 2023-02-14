Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії

На ділянці Креміна-Сватове Луганської російські війська здійснюють безперервні наступальні зусилля, хоча кожна локальна атака залишається надто малою для досягнення значного прориву.

За останні три дні "група Вагнера" майже напевно досягла невеликих успіхів у північних околицях Бахмута, зокрема в селі Красна Гора. Проте організована українська оборона в цьому районі продовжується.

Про це йдеться у звіті розвідки, опублікованому міністерством оборони Великої Британії в твіттері. У ньому додали, що тактичне російське просування на південь від Бахмута, ймовірно, мало просунулося.

На півночі, на ділянці Креміна-Сватове Луганської області, російські війська здійснюють безперервні наступальні зусилля, хоча кожна локальна атака залишається надто малою для досягнення значного прориву.

Британські військові вважають, що Росія, ймовірно, має на меті скасувати деякі здобутки українських сил, досягнутих у вересні-листопаді 2022 року: існує реалістична ймовірність того, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жеребець.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 February 2023



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/RgIBKAGUOO — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 14, 2023

Ця річка протікає у Сватівському та Кремінському районах Луганської й Артемівському районі Донецької областей. Зокрема, вона тіче в Макіївці Луганської області, звільненої силами оборони України в листопаді.