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Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії

На ділянці Креміна-Сватове Луганської російські війська здійснюють безперервні наступальні зусилля, хоча кожна локальна атака залишається надто малою для досягнення значного прориву.

Росія, схоже, хоче скасувати здобутки контрнаступу і просунутись на захід до річки Жеребець, – МО Британії
Кремінна (ілюстративне фото)
Фото: Сергій Гайдай

За останні три дні "група Вагнера" майже напевно досягла невеликих успіхів у північних околицях Бахмута, зокрема в селі Красна Гора. Проте організована українська оборона в цьому районі продовжується.

Про це йдеться у звіті розвідки, опублікованому міністерством оборони Великої Британії в твіттері. У ньому додали, що тактичне російське просування на південь від Бахмута, ймовірно, мало просунулося. 

На півночі, на ділянці Креміна-Сватове Луганської області, російські війська здійснюють безперервні наступальні зусилля, хоча кожна локальна атака залишається надто малою для досягнення значного прориву.

Британські військові вважають, що Росія, ймовірно, має на меті скасувати деякі здобутки українських сил, досягнутих у вересні-листопаді 2022 року: існує реалістична ймовірність того, що їхньою найближчою метою є просування на захід до річки Жеребець.

Ця річка протікає у Сватівському та Кремінському районах Луганської й Артемівському районі Донецької областей. Зокрема, вона тіче в Макіївці Луганської області, звільненої силами оборони України в листопаді. 

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