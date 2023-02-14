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Збитки від виливу олії у Миколаєві після атаки дронів РФ склали 40 млрд грн

З поверхні води зібрали 675,8 кубічних метрів забруднюючої речовини.

Збитки від виливу олії у Миколаєві після атаки дронів РФ склали 40 млрд грн
Фото: Скріншот

Збитки від забруднення Бузького лиману та земельних ділянок соняшниковою олією після атаки російських дронів склали майже 40 млрд грн.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Торік 16 жовтня 2022 року внаслідок атаки дронами були пошкоджені резервуари ТОВ “ЕВЕРІ” – одного з провідних експортерів соняшникової олії України в Миколаєві. 

Рослинна олія з пошкоджених цистерн потрапила, зокрема, до акваторії Бузького лиману, площа забруднення склала близько 750 квадратних метрів.

З поверхні води було зібрано 675,8 кубічних метрів забруднюючої речовини.

“Збиток, завданий довкіллю внаслідок забруднення рослинною олією акваторії Бузького лиману та земельних ділянок, складає 39,9 млрд грн”, – йдеться у повідолменні.

В інспекції повідомили, що одночасно сталося забруднення рослинною олією земельної ділянки загальною площею 549,8 квадратних метрів. Було завдано збитків на 1,6 мільйонів гривень.

Нагадаємо, російські обстріли Каховської ГЕС призвели до масової загибелі риби. Це може призвести до зриву нересту навесні 2023 року.

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