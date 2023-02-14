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Армія РФ має такі ж проблеми як рік тому, а Путін “змінює генералів, як я шкарпетки”, – Кірбі

Вони не подолали ці проблеми.

Армія РФ має такі ж проблеми як рік тому, а Путін “змінює генералів, як я шкарпетки”, – Кірбі
Фото: ЕРА/UPG

Російська армія має зараз такі ж проблеми як рік тому – у матеріально-технічному забезпеченні, інтеграції спільного вогню, живій силі, персоналі та згуртованісті підрозділів.

Про це на брифінгу заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Кірбі підкреслив, що, очевидно, що Путін приймає неправильні рішення – насамперед не слід було вторгатися Україну.

“Це країна, яка нікому не загрожувала, тим паче Росії”, – сказав він.

Координатор додав що Путін, очевидно, як і його військові, не приймав обґрунтованих рішень щодо їхньої роботи на полі бою. 

“Вони все ще страждають від тих самих проблем, що й рік тому: матеріально-технічне забезпечення, інтеграція спільного вогню, жива сила, персонал, згуртованість підрозділів. Я міг би продовжувати і продовжувати. Російська армія все ще бореться. Вони не подолали ці проблеми”, – додав Кірбі.

Він підкредлив, що це також підтверджується тим фактом, що Путін “продовжує змінювати генералів так, як я змінюю шкарпетки”. 

Нагадаємо, Збройні сили України за 12 лютого знищили ще 560 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні близько 138 340 військових

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