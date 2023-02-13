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Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав"

Міністр повідомив про кадрове та структурне оновлення відомства.

Резніков про нових заступників: "Відповідні документи на погодження вже подав"
Фото: Міноборони

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що подав відповідні документи на погодження нових заступників.

Про це йдеться в дописі міністра у фейсбуці.

За його словами, будуть рішення про кадрове та структурне оновлення відомства.

"Хочу поінформувати про низку актуальних рішень, які стосуються кадрового та структурного оновлення Міністерства оборони для підвищення ефективності роботи. Будуть нові заступники міністра. Відповідні документи на погодження я вже подав", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, днями міністр оборони назвав напрямки запобігання корупції в міністерстві та оголосив про пошук відповідних кадрів.

Також Резніков розповів, скільки посадових осіб із ЗСУ та Міноборони притягнули до відповідальності.

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